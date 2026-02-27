Segurança

Patrulha Maria da Penha
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Insistência, acolhimento e proteção: um dia na rotina de quem fiscaliza medidas protetivas em Porto Alegre; veja vídeo

Ao menos 13.403 visitas foram feitas pelas Patrulhas Maria da Penha no RS em 2026, com 71 agressores presos

Leticia Mendes

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