Hytalo Santos é condenado a mais de 11 anos de prisão por exploração sexual de adolescentes

Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, estão presos desde agosto de 2025. Youtube@EuroOficial / Reprodução

O influenciador Hytalo Santos foi condenado a 11 anos e quatro meses de prisão pela Justiça da Paraíba por produção de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes. O marido dele, Israel Vicente, recebeu uma sentença de oito anos e 10 meses de detenção. A decisão se tornou pública no domingo (22).

De acordo com o g1, a defesa do casal pretende recorrer da decisão proferida pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da comarca de Bayeux, na Grande João Pessoa. Eles afirmam que argumentos apresentados ao longo do processo afastam a tese da acusação.

Na sentença, a Justiça descreve que os adolescentes foram expostos a um contexto adulto e a situações de risco extremo ao serem submetidas a um ambiente artificial e controlado, comparado a um reality show. O documento destaca ainda o fornecimento de bebidas alcoólicas aos menores e a negligência quanto à alimentação e à escolaridade dos adolescentes.

Além da prisão, uma indenização de R$ 500 mil foi fixada pela Justiça e os réus ainda precisarão pagar 360 dias-multa para cada réu, calculados com base em um trinta avos do salário mínimo vigente. A prisão preventiva dos dois também foi mantida.

Um pedido de habeas corpus está em curso no Tribunal de Justiça da Paraíba, que deve ter a análise retomada na terça-feira (24).

Hytalo Santos e Israel Vicente estão presos preventivamente desde agosto de 2025. A detenção ocorreu no dia 15 daquele mês, em São Paulo. Depois, o casal foi transferido para o Presídio do Róger, em João Pessoa, onde permanece desde 28 de agosto.

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O nome de Hytalo Santos apareceu nas buscas do Google. Google Trends / Reprodução