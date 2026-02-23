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Hytalo Santos é condenado a mais de 11 anos de prisão por exploração sexual de adolescentes

Marido do influenciador, Israel Vicente, recebeu uma sentença menor, de oito anos e 10 meses de detenção

Zero Hora

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