Segurança

Contra a violência
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Homens agredidos por companheiros têm direito a medida protetiva; entenda como funciona

Em fevereiro do ano passado, STF entendeu que todos os tipos de "entidades familiares" deveriam ser protegidos

Pâmela Rubin Matge

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