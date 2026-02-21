Homem morre após ser esfaqueado pela companheira em Lajeado

Um homem de 30 anos morreu na noite de sexta-feira (20) depois de ser esfaqueado pela companheira em um apartamento no bairro Santo Antônio, em Lajeado, no Vale do Taquari.

Segundo as equipes de socorro, o homem apresentava ferimentos graves no pescoço e estava perdendo muito sangue.

O atendimento foi feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima ao Hospital Bruno Born, onde a morte foi confirmada.

A companheira do homem foi encontrada nas proximidades do prédio, recebeu atendimento médico e prestou depoimento.

De acordo com o relato inicial da mulher, de 29 anos, houve luta corporal entre o casal e os golpes foram dados em tentativa de defesa. No imóvel, a polícia apreendeu uma faca com manchas de sangue, um martelo e dois celulares.

Conforme a polícia, há indícios preliminares de possível legítima defesa, e não houve prisão em flagrante.