Segurança

Tiros em vizinhos
Notícia

Homem morre após ação da Brigada Militar em Viamão

Suspeito resistiu à abordagem policial e apontou a arma em direção aos policiais quando foi alvejado; BM vai instaurar procedimento para investigar a situação

Isadora Terra

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