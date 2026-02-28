Homem morre após ação da Brigada Militar em Viamão

Um homem de 53 anos morreu, em Viamão, após uma ação da Brigada Militar. Conforme a corporação, uma equipe foi acionada por moradores que relataram tiros contra vizinhos na manhã desta sexta-feira (27).

Segundo a BM, ao chegarem ao endereço, os agentes tentaram dialogar com o suspeito. Ele teria desobedecido às ordens, resistido à abordagem e, após um período de negociação, apontado a arma em direção aos policiais. Diante da situação, os militares efetuaram disparos. O homem foi levado ao Hospital de Viamão, mas não resistiu.

A BM informou que será instaurado procedimento para apurar as circunstâncias do caso, com análise das imagens das câmeras corporais utilizadas na ocorrência.