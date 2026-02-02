Homem é preso suspeito de homicídio na zona norte em Porto Alegre

A Polícia Civil prendeu, no final da tarde deste domingo (1º), um suspeito de matar um homem de 50 anos na zona norte de Porto Alegre.

O crime ocorreu na Avenida A. J. Renner, no bairro Humaitá. A Brigada Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de pessoa ferida por arma de fogo e confirmou o óbito.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, o crime estaria relacionado a um conflito familiar. Conforme o delegado plantonista Carlos Eduardo de Assis, o suspeito é padrastro da filha da vítima. Ainda segundo o delegado, os dois homens já haviam se desentendido no ano passado, quando o suspeito acabou esfaqueado e o homem que agora foi vitmado chegou a ser preso por tentativa de homicídio, mas acabou liberado.

Após o crime deste domingo, o suspeito fugiu e tentou se esconder na casa do pai, no bairro Rubem Berta, mas foi localizado e preso.