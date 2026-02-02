Segurança

Bairro Humaitá
Notícia

Homem é preso suspeito de homicídio na zona norte em Porto Alegre

Crime estaria relacionado a um conflito familiar entre a vítima, de 50 anos, e o padrasto da filha, segundo a Polícia Civil

Airton Lemos

