Homem é morto com mais de 10 tiros na zona norte de Porto Alegre

Um homem foi morto a tiros no fim da tarde de quinta-feira (26) no bairro Vila Farrapos, na zona norte de Porto Alegre. O crime aconteceu por volta das 18h, na Rua Sério Porto.

Conforme a Brigada Militar, a vítima foi executada com mais de 10 disparos de arma de fogo. A identidade do homem e as circunstâncias do crime ainda não foram divulgadas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Caso na Zona Sul

Um homem de 30 anos morreu após ser baleado na zona sul de Porto Alegre, também na noite de quinta-feira. Conforme a Brigada Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, deu entrada no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul por volta das 19h30min.

O relato é de que o homem foi baleado na Rua Orfanotrófio, no bairro Santa Tereza, momentos antes. Devido à gravidade do ferimento, causado por tiro no abdômen, ele foi transferido para o Hospital de Pronto Socorro, onde acabou morrendo.