Segurança

Condenação mantida
Notícia

Homem de 35 anos e mãe de menina vítima de estupro são presos em Minas Gerais

As investigações concluíram que a criança morava com o homem, com autorização materna, e havia abandonado a escola

Zero Hora

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Agência Brasil

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