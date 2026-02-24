Golpe dos nudes: saiba como criminosos atuam e veja dicas para se proteger

Imagem mostra conversa de um criminoso que se passou por um delegado da Polícia Civil gaúcha para aplicar o golpe dos nudes. Divulgação / Polícia Civil

O golpe dos nudes ocorre quando a vítima é forçada a realizar pagamentos para que fotos e conversas íntimas não sejam divulgadas. A fraude motivou operações policiais no Rio Grande do Sul nos últimos anos, em investigações de casos que lesaram vítimas em dezenas de milhares de reais.

Na versão mais praticada, a vítima, geralmente um homem, é contatada pelas redes sociais por um falso perfil feminino. Depois, a conversa migra para um aplicativo de mensagens, no qual a conversa evolui para troca de fotos. O golpista, porém, envia imagens de uma mulher sem ligação com o golpe, geralmente obtidas na internet. A vítima retribui e envia fotos íntimas próprias.

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Na segunda parte do golpe, outro personagem aparece: ele se identifica como um policial, juiz, pai ou familiar da mulher e afirma que ela é uma adolescente. Por conta disso, o golpista ameaça levar o caso à polícia. Para evitar um processo, valores são cobrados do alvo do golpe.

Como se proteger do golpe dos nudes

Desconfie de abordagens inesperadas nas redes sociais

Perfis com fotos muito “produzidas” ou poucas publicações podem ser falsos. Golpistas usam imagens da internet para criar uma identidade convincente.

Nunca envie fotos íntimas para desconhecidos

Não há garantia sobre quem é a outra pessoa que participa das conversas, por mais realista que pareça o diálogo. Golpistas usam inteligência artificial para criar fotos, áudios e vídeos realistas e aprimorar crimes.

Desconfie de histórias que evoluem rápido

Relacionamentos virtuais que se tornam íntimos em poucas horas são sinal de alerta. Golpistas costumam "acelerar" a proximidade para induzir a vítima a enviar fotos.

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Não pague valores sob ameaça

Após cair no golpe, a principal orientação é não transferir dinheiro. A cobrança para “evitar processo” caracteriza extorsão. Pagar não garante que a chantagem vai parar, segundo a polícia.

Preserve provas e acione a polícia

Guarde prints das conversas, números de telefone, links e comprovantes de pagamento. Registre o caso em qualquer delegacia da Polícia Civil ou na delegacia online neste link.