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Golpe do boleto: como criminosos enganam vítimas com cobranças fraudulentas

Guias falsas são enviadas por e-mail, WhatsApp, SMS ou até geradas em sites que imitam empresas ou prestadores de serviço reais

Vinicius Coimbra

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