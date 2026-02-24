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Golpe da falsa promoção usa preços baixos para atrair vítimas; veja dicas para evitar prejuízo

Crime envolve a clonagem de sites de lojas tradicionais e impulsionamento de anúncios falsos nas redes sociais

Vinicius Coimbra

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