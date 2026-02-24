Golpe da falsa promoção usa preços baixos para atrair vítimas; veja dicas para evitar prejuízo

Golpistas usaram loja do Grêmio para enganar clientes. Polícia Civil-RS / Divulgação

O golpe da falsa promoção é uma fraude baseada na divulgação de ofertas de produtos inexistentes para atrair compradores. A prática costuma imitar sites de grandes lojas virtuais e chega às vítimas por anúncios impulsionados e mensagens nas redes sociais.

O principal atrativo é a oferta de produtos com preços abaixo do valor de mercado. Outra versão da prática ocorre com o oferecimento de uma “promoção exclusiva” ou de um “prêmio especial”.

As páginas usam logotipos de marcas conhecidas, fotos de produtos e até comentários falsos para dar credibilidade ao anúncio.

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Após despertar o interesse da vítima, o criminoso a direciona para um site falso ou solicita pagamento antecipado via Pix, boleto ou cartão de crédito. Em outras situações, pede o preenchimento de dados pessoais e bancários, que podem ser usados em novos golpes ou vendidos ilegalmente.

Há também uma narrativa de urgência, com frases como “últimas unidades” ou “oferta válida apenas hoje”. Após pagamentos da compra, os produtos não são entregues e a vítima não consegue contato com a suposta loja nem cancelar a aquisição.

Segundo o SOS Golpe, 45% das ocorrências registradas em 2025 estavam ligadas a compras digitais fraudulentas. Um exemplo da prática foi a clonagem da loja de produtos do Grêmio, que motivou uma operação policial em outubro de 2025.

Como se proteger

Desconfie de preços muito baixos

Esse é o principal atrativo do golpe: criminosos se utilizam da empolgação dos consumidores para coletar informações e obter dinheiro.

Observe o endereço divulgado pela empresa

Na internet, utilize apenas os canais oficiais da empresa. Verifique se o site informa claramente o endereço físico e o CNPJ no rodapé da página. Também é importante conferir se o endereço eletrônico (URL) está escrito corretamente.

Não compre diretamente pelo link do anúncio

Ao se deparar com uma oferta, evite finalizar a compra pelo link fornecido. O mais seguro é abrir uma nova aba no navegador e digitar manualmente o endereço oficial da loja. Depois, procure o mesmo produto no site verdadeiro para confirmar se a promoção realmente existe.

Verifique a reputação da loja

Faça uma checagem sobre a empresa. Pesquisar o nome da loja acompanhado de termos como “Reclame Aqui” ou “golpe” pode revelar reclamações recentes, especialmente sobre a não entrega de produtos ou cobranças indevidas. No próprio Reclame Aqui, também é possível consultar o Detector de Sites Confiáveis, que ajuda a identificar páginas suspeitas.