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Golpe da falsa central telefônica usa ligação e SMS para enganar vítimas; veja detalhes e como se proteger

Principais narrativas da fraude incluem transação suspeita, pedido de atualização de dados ou informação sobre alguma irregularidade na conta da vítima

Vinicius Coimbra

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