Família aciona polícia após encontrar larvas na boca de idoso internado em casa geriátrica de Porto Alegre

Esclarecimento: esse texto foi atualizado às 19h03min do dia 21 de fevereiro para incluir o nome e o contraponto da clínica.

A família de um idoso procurou a polícia após ter de hospitalizá-lo em decorrência de miíase (infestação de larvas de moscas) na boca. O homem de 69 anos estava sob os cuidados da Casa de Repouso Bem Viver, uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) na zona sul de Porto Alegre.

O boletim de ocorrência foi registrado na quinta-feira (19) pela irmã dele.

— O caso do meu pai é grave, e ele está sob cuidados paliativos. Exames apontaram que a contaminação atingiu os seios da face e os pulmões estão comprometidos. É um senhor que não fala, tem Alzheimer. Como deixaram isso acontecer? É revoltante — desabafa a filha, que pediu para ter a identidade preservada.

O caso é investigado pela Delegacia de Proteção ao Idoso do Rio Grande do Sul e pode levar os responsáveis pela ILPI a responderem pelo crime de maus-tratos a idoso.

A delegada Ana Luiza Caruso destaca a gravidade do quadro observado:

— Muitas vezes, o idoso tem dificuldade de fechar a boca por algum infortúnio. Muitos já morreram em outras clínicas devido à miíase.

Higiene prevista em contrato

O idoso recebia os cuidados do estabelecimento desde outubro do ano passado. A mãe dele, de 96 anos, também estava na ILPI. A família retirou ambos do local assim que soube do quadro de saúde do homem.

Segundo a filha do idoso, o contrato estabelecia acompanhamento semanal de fisioterapia e fonoaudiologia, além de higiene bucal duas vezes por dia. O custo mensal para manter cada um na casa geriátrica era de cerca de R$ 7 mil.

Conforme o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), há um procedimento permanente que fiscaliza ILPIs, inclusive a unidade em questão, de forma contínua, não havendo inquérito civil sobre irregularidades específicas no local. O órgão acompanha, somente na Capital, 293 instituições de Longa Permanência para Idosos. Em média, 30 locais são fiscalizados por mês.

A reportagem questionou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) sobre a existência de processos em andamento relacionados à ILPI. O órgão disse que está buscando as informações e não retornou até esta publicação.

Contraponto