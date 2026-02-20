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Família aciona polícia após encontrar larvas na boca de idoso internado em casa geriátrica de Porto Alegre

Homem, que sofre de Alzheimer, precisou ser hospitalizado pelo quadro de miíase

Pâmela Rubin Matge

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