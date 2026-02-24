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Entenda como criminosos usam processos judiciais para aplicar o golpe do falso advogado

Estelionatários contatam vítimas alegando necessidade de pagamentos de supostas custas processuais ou taxas do tribunal

Vinicius Coimbra

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