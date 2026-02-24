Entenda como criminosos usam processos judiciais para aplicar o golpe do falso advogado

Vítima do golpe do falso advogado mostra a conversa com o criminoso. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O golpe do falso advogado é uma fraude em que criminosos se passam por advogados ou integrantes de escritórios de advocacia para cobrar valores indevidos. O contato está relacionado a um processo no qual a vítima é parte, como ocorreu com um ex-vereador de Porto Alegre que perdeu R$ 12 mil neste golpe digital.

Em alguns casos, procedimentos judiciais podem ser acessados em consultas públicas nos tribunais, o que facilita a obtenção de dados pessoais dos envolvidos. Com essas informações, o estelionatário entra em contato com a vítima por WhatsApp, usando nome e foto do advogado, mas com um número desconhecido.

Em um dos cenários comuns, o criminoso diz que a vítima deve pagar valores relativos ao trabalho jurídico, como custas processuais, taxas do tribunal e honorários. Outra alegação é exigir depósitos antecipados para que a vítima receba valores em processos de precatório ou indenização.

Para dar veracidade à narrativa, são enviados documentos falsificados do Poder Judiciário ou do escritório de advocacia. Outra estratégia usada é fazer chamadas de vídeo e enviar fotos, vídeos e áudios com linguagem jurídica para dar credibilidade ao contato.

Dicas para se proteger

Tente contatar seu advogado

Antes de qualquer pagamento, converse com seu advogado pelos canais já conhecidos ou informados anteriormente pelo profissional. Desconfie de um número desconhecido.

Não informe dados imediatamente

Não envie informações pessoais, bancárias ou documentos sem confirmar a autenticidade do pedido.

Cuidado com pedidos urgentes

A tática de solicitar pagamentos urgentes é uma das mais usadas em golpes. Por isso, desconfie do pedido, especialmente quando vinculadas a supostos “créditos judiciais”, “liberação de valores” ou “custas inesperadas”.

Contate o tribunal