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"Ele não deixou rastros, mas a tecnologia deixa", diz delegado sobre suspeito em caso de família desaparecida em Cachoeirinha

Força-tarefa conta com cinco celulares periciados e mais de 30 testemunhas ouvidas

Pâmela Rubin Matge

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