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Desembargador volta atrás e condena homem de 35 anos por estupro de menina de 12 em Minas Gerais

Em decisão anterior, Magid Nauef Láuar tinha considerado que havia "vínculo afetivo consensual" 

Zero Hora

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