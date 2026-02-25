Desembargador volta atrás e condena homem de 35 anos por estupro de menina de 12 em Minas Gerais

Decisão do TJMG teve repercussão nacional. Euler Junior/TJMG / Divulgação

O desembargador Magid Nauef Láuar, da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), voltou atrás de sua decisão e condenou o homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12, em Indianópolis, no Triângulo Mineiro.

O magistrado atendeu recurso do Ministério Público de Minas Gerais e manteve a sentença da primeira instância. Ele determinou a expedição imediata de mandado de prisão do suspeito.

Em decisão anterior, ele havia absolvido o réu por entender que tinha "vínculo afetivo consensual" entre ele e a vítima. O magistrado ainda condenou e mandou prender a mãe da vítima.

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O caso ganhou repercussão nacional. O réu, que havia sido condenado a nove anos e quatro meses de prisão, na primeira instância, acabou sendo absolvido pela 9ª Câmara Criminal do TJMG.

Láuar entendeu que o homem e a menina tinham um "vínculo afetivo consensual" e derrubou a sentença anterior. O desembargador Walner Barbosa Milward de Azevedo acompanhou o relator, formando maioria pela absolvição. A desembargadora Kárin Emmerich votou de forma divergente.

Entenda o caso