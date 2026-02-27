Magid Nauef Láuar foi afastado do cargo. Juarez Rodrigues / TJMG

O desembargador Magid Nauef Láuar, da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), foi afastado do cargo nesta sexta-feira (27). A determinação é da Corregedoria Nacional de Justiça.

Por ordem do ministro Mauro Campbell Marques, corregedor nacional de Justiça, a Polícia Federal (PF) deflagrou ação contra o desembargador também nesta sexta-feira.

Em nota, o corregedoria informou que "foram identificados desdobramentos que apontaram para a prática de delitos contra a dignidade sexual por parte do magistrado, durante o período em que este atuou como juiz de direito nas comarcas de Ouro Preto/MG e Betim/MG" (veja nota abaixo).

Magid passou a ser alvo de investigações administrativas no Conselho Nacional de Justiça CNJ e no TJ-MG após denúncias de abuso sexual.

Segundo o conselho, cinco supostas vítimas do desembargador já foram ouvidas pela Corregedoria Nacional de Justiça. Ao identificar que há fatos recentes, que ainda não prescreveram, o CNJ determinou o prosseguimento da apuração das denúncias.

O desembargador ficou conhecido nacionalmente após votar pela absolvição de um homem acusado de estuprar uma menina de 12 anos, em Indianópolis, no Triângulo Mineiro. Na ocasião, afirmou que havia “vínculo afetivo consensual” entre os dois e a vítima.

Na ocasião, o desembargador Walner Barbosa Milward de Azevedo acompanhou o relator, formando maioria pela absolvição. A desembargadora Kárin Emmerich votou de forma divergente.

Depois da repercussão, ele voltou atrás da decisão. Em decisão monocrática, ele restabeleceu a condenação de primeira instância e determinou a prisão do homem e da mãe da vítima.

O TJ-MG informou que o desembargador não vai se pronunciar.

Entenda o caso

Em abril de 2024, o MP denunciou o homem por estupro de vulnerável devido à "prática de conjunção carnal e de atos libidinosos" contra a vítima

devido à "prática de conjunção carnal e de atos libidinosos" contra a vítima A mãe da menina também foi denunciada por ter "se omitido", mesmo tendo ciência dos fatos

Segundo a investigação, a adolescente morava com o homem e havia deixado de frequentar a escola

O homem foi preso em flagrante e admitiu que tinha relações sexuais com a menina; já a mãe afirmou que deixou o homem "namorar" a filha

e admitiu que tinha relações sexuais com a menina; já a mãe afirmou que deixou o homem "namorar" a filha Os dois foram condenados a nove anos e quatro meses de prisão, em primeira instância, e absolvidos pela 9ª Câmara Criminal do TJ-MG neste mês

pela 9ª Câmara Criminal do TJ-MG neste mês Depois da repercussão nacional, o desembargador voltou atrás e restabeleceu a condenação de primeira instância

Veja a íntegra da nota

"A Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) determinou, nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, o afastamento imediato das funções do desembargador Magid Nauef Láuar, Desembargador integrante da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

A partir de investigação preliminar conduzida pelo órgão para apurar indícios de teratologia em decisão proferida pelo requerido, que gerou forte consternação e indignação popular, foram identificados desdobramentos que apontaram para a prática de delitos contra a dignidade sexual por parte do magistrado, durante o período em que este atuou como juiz de direito nas comarcas de Ouro Preto/MG e Betim/MG.

Até o momento, por determinação do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, foram ouvidas ao menos cinco vítimas, dentre elas uma residente no exterior. Muito embora parte dos eventos narrados, em razão do longo lapso temporal, já tenha sido alcançada pela prescrição da pretensão persecutória em âmbito criminal, também foram identificados fatos mais recentes, ainda não abarcados pela prescrição, a determinar o prosseguimento das apurações.

Diante desses elementos, em face da gravidade e verossimilhança dos fatos até aqui levantados, o Corregedor Nacional proferiu decisão cautelar para determinar o afastamento do desembargador Magid Nauef Láuar, de todas as suas funções, para garantir que a apuração dos fatos transcorra de forma livre, sem quaisquer embaraços.

A medida em apreço é proporcional à gravidade dos relatos e está alinhada ao devido processo legal.