Como se proteger do golpe do falso gerente e evitar prejuízos

Idosa de Canoas, na Região Metropolitana, perdeu R$ 80 mil em um golpe que começou com o contato de um falso gerente de banco. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O golpe do falso gerente é uma modalidade de fraude em que criminosos se passam por representantes de instituições financeiras, como bancos. Ligações, envio de mensagens no WhatsApp, SMS e e-mails estão entre as formas de contato. É uma abordagem que compartilha características com o golpe da falsa central telefônica.

Em alguns casos, porém, a tática envolve uma abordagem “personalizada”, pois golpistas obtêm dados vazados da vítima na internet para dar aparência de legitimidade ao diálogo.

Como outras fraudes, o golpe do falso gerente se baseia na criação de uma situação de emergência que envolve o alvo, como uma transação suspeita ou a necessidade de atualização de cadastro bancário. O objetivo é convencer a vítima a fornecer senhas, códigos de segurança, dados ou até fazer transferências de dinheiro.

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Outros recursos envolvem o uso de inteligência artificial para simular a voz do gerente do banco, como relatado por Zero Hora em setembro de 2024. Também podem ser empregadas técnicas de spoofing: o criminoso faz a ligação parecer vir do número oficial da instituição financeira, mas, ao atender, a ligação é direcionada para a central clandestina.

Como se proteger

Não compartilhe senhas, tokens ou códigos

Essas informações são de uso exclusivo do cliente. Bancos não solicitam essas informações por telefone, WhatsApp, e-mail ou redes sociais. Esses códigos servem para autorizar transações; se forem compartilhados, o golpista pode movimentar a conta do cliente.

Desconfie de contatos inesperados, mesmo com dados corretos

Em muitos casos, golpistas já possuem informações da vítima, como nome completo, CPF ou endereço. No entanto, uma ligação ou mensagem inesperada solicitando confirmação de dados, transferências ou cancelamento de supostas compras deve ser um sinal de alerta. Desconfie de mensagens como “sua conta será bloqueada agora” ou “há uma compra suspeita em andamento”.

Confirme a informação diretamente no aplicativo ou na agência do banco

Em caso de dúvida, interrompa o contato e utilize apenas os canais oficiais da instituição financeira. Acesse o aplicativo oficial do banco, consulte o número disponível no verso do cartão ou no site oficial e entre em contato diretamente. Se preferir, vá até uma agência física.