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Como a história do maior investidor do mundo pode te proteger de um golpe que preocupa a polícia gaúcha

Fraude do falso investimento tem diversas faces, mas sempre se baseia em promessas irreais de lucro

Vinicius Coimbra

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