Golpe da falsa corretora é uma das táticas aplicadas por criminosos nas fraudes que envolvem investimentos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Golpes envolvendo investimentos estão entre os que mais preocupam a Polícia Civil gaúcha. Isso porque podem levar vítimas a perder percentuais relevantes do patrimônio, como o caso de um idoso de Porto Alegre que teve um prejuízo de R$ 1,8 milhão.

A fraude tem diversas faces: pirâmides financeiras, golpes com criptomoedas e falsos gestores e assessores. Mas a isca é quase sempre a mesma: promessa de lucros acima dos normalmente vistos no mercado. Especialista ouvido pela reportagem (saiba mais abaixo) dá a dica: se estão te dizendo que é fácil obter rendimentos superiores aos do maior investidor da história, desconfie.

Uma versão investigada nos últimos meses no Rio Grande do Sul é o da falsa corretora de investimentos, por conta da complexidade do trabalho, uso de engenharia social e valores envolvidos.

A tática simula uma estrutura de uma assessoria de investimentos em ativos financeiros e moedas digitais.

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Os golpistas criam anúncios na internet, direcionados a pessoas que pesquisam o tema. Depois, a quadrilha entra em contato com o alvo por meio de aplicativos de mensagens e disponibiliza um site no qual, em tese, o cliente pode observar a valorização do patrimônio.

A vítima deposita dinheiro e a plataforma é manipulada pelos criminosos, que simulam uma valorização do valor investido, que, de fato, não ocorre.

A fraude também costuma exigir mais aplicações para que a vítima possa ter acesso ao dinheiro ou estipula "metas de investimentos", o que aumenta o prejuízo. Por fim, o site é tirado do ar e os "assessores" somem com o dinheiro.

Promessa de lucro acima do mercado

Apesar das diferenças, o atrativo principal dos golpes envolvendo investimentos é a valorização do patrimônio acima da média do mercado. Segundo a polícia, são comuns relatos de oferta de lucros superiores a 30% em poucos meses ou valorizações diárias de 1%.

Marcelo Perlin, professor da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e especialista em mercado financeiro, usa a trajetória de Warren Buffett, considerado um dos melhores investidores da história, para traçar uma comparação entre aplicações reais e golpes. O norte-americano teve uma média de rentabilidade anual próxima de 20% ou na casa de 1,5% ao mês por seis décadas.

— Como essa pessoa consegue 30% ao mês se o melhor investidor do mundo consegue 1,5%? É uma pergunta que ajuda a mostrar se o investimento pode ser um golpe — pontua.

Em qualquer taxa acima de 15% ao ano (ou 1,2% ao mês), você deve desconfiar MARCELO PERLIN Especialista em mercado financeiro

Como se proteger

Conforme Perlin, a principal dica é ter cautela com promessas atraentes. A busca por retornos altos é acompanhada de riscos igualmente elevados. No entanto, existem alternativas seguras e acessíveis para quem deseja investir, mesmo com pouco conhecimento na área. No Brasil, há opções como o Tesouro Direto, além de investimentos bancários como CDB, LCI e LCA.

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Outro indicativo de golpe pode ser a falta de transparência de onde e como será investido o dinheiro. Em fraudes, essas informações costumam ser vagas ou não são compartilhadas sob a justificativa de que não podem ser divulgadas.

No caso da bolsa brasileira, esses dados são públicos e podem ser consultados no site da B3 e ou nas plataformas de atendimento das empresas.

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