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CNJ abre apuração após Justiça de Minas Gerais absolver homem acusado de estuprar menina de 12 anos

Homem havia sido condenado a nove anos de prisão, mas relator do caso na segunda instância derrubou a sentença por entender que havia "vínculo afetivo consensual" entre réu e vítima

Zero Hora

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Estadão Conteúdo

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