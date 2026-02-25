Segurança

Família Aguiar
Notícia

Celular de desaparecida em Cachoeirinha estava com câmera tapada e sem marcas de impressões digitais

Em outra frente da investigação, delegado diz que complexidade do caso passa pelo perfil do suspeito, um policial militar

Pâmela Rubin Matge

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