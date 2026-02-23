Segurança

Assassinada em 2018
Notícia

Caso Marielle Franco: STF começa julgamento de supostos mandantes nesta terça-feira

Cinco réus, entre eles os irmãos Brazão, serão julgados pela Primeira Turma do Supremo

Felipe Kroth

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