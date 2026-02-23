Caso Marielle Franco: STF começa julgamento de supostos mandantes nesta terça-feira

Marielle Franco era vereadora no Rio de Janeiro pelo PSOL. Divulgação / Divulgação

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa nesta terça-feira (24) a julgar os acusados de planejar o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco. O crime aconteceu em 14 de março de 2018, no bairro Estácio, zona central do Rio. Ela e o motorista Anderson Gomes foram mortos a tiros.

Os autores dos homicídios — os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz — foram condenados em 2024 e já cumprem pena.

O STF julga agora os apontados como autores intelectuais da execução de Marielle, de quem teria partido a ordem para matá-la, além de outros agentes que teriam contribuído para o crime.

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Embora delitos dolosos contra a vida sejam, normalmente, julgados em Tribunal do Júri, esta ação é analisada no STF por causa da prerrogativa de foro de um dos investigados — no caso, Chiquinho Brazão, que era deputado federal na época dos homicídios. Desde 2023, ações penais no Supremo são julgadas pelas turmas. Este processo ficou com a Primeira Turma porque o relator, Alexandre de Moraes, é integrante dela (veja demais membros abaixo).

Quem são os réus e quais os crimes imputados?

Domingos Brazão

Conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ). Segundo a acusação, ordenou a morte de Marielle por se opor à atuação política dela na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Responde por duplo homicídio qualificado contra Marielle e Anderson, tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves e organização criminosa

João Francisco “Chiquinho” Brazão

Ex-deputado federal. Teve mandato cassado em 2025 por excesso de faltas e atualmente está sem partido. Segundo a acusação, ordenou a morte de Marielle por se opor à atuação política dela na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Responde por duplo homicídio qualificado contra Marielle e Anderson, tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves e organização criminosa.

Rivaldo Barbosa

Delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Segundo a acusação, usou a posição de comando para dificultar as investigações e evitar que os mandantes do crime fossem conhecidos. Responde por duplo homicídio qualificado contra Marielle e Anderson e tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves.

Ronald Paulo de Alves

Ex-policial militar. A acusação diz que teria monitorado as atividades de Marielle e fornecido informações aos executores para que o crime fosse cometido. É réu por duplo homicídio qualificado contra Marielle e Anderson e tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves.

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Robson Calixto Fonseca, o "Peixe"

Ex-assessor do TCE. Integraria uma organização criminosa com os irmãos Brazão, segundo a PGR.

Por que Marielle Franco foi morta

Em junho de 2024, quando o STF aceitou a denúncia da PGR, tornando réus os cinco investigados que ora estão sob julgamento, o subprocurador da República Luiz Augusto Santos Lima, que falou pela acusação, apontou como motivação para o crime a atuação política de Marielle Franco, que resistia a propostas defendidas pelos irmãos Brazão que, segundo a vereadora, beneficiariam a grilagem de terras e a atuação de milicianos.

— Matá-la significava eliminar de vez o obstáculo e dissuadir outros políticos do grupo de oposição a imitar-lhe a postura — afirmou Santos Lima.

A relação dos irmãos Brazão com o caso foi levantada na delação premiada de Ronnie Lessa, o autor do crime. No julgamento da denúncia, o relator, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que o trabalho de investigação conseguiu ir além das declarações do colaborador — que não poderiam sustentar sozinhas a acusação.

— A denúncia está fundamentada não apenas na colaboração premiada de Ronnie Lessa. Está fundamentada em diversos elementos indiciários, depoimentos, documentos que corroboram essas imputações iniciais feitas pela Procuradoria-Geral da República — declarou Moraes, à época.

A denúncia da PGR foi aceita por unanimidade na Primeira Turma. Naquele julgamento, as defesas dos acusados rejeitaram as acusações e argumentaram, entre outros pontos, que a denúncia não tinha provas suficientes para a abertura da ação penal.

Funeral de Marielle, em 15 de março de 2018. Mauro Pimentel / AFP

Como será o julgamento

Estão previstas três sessões.

Terça-feira (24): início às 9h

Terça-feira (24): início às 14h

Quarta-feira (25): início às 9h

O julgamento será aberto pelo presidente da Primeira Turma do STF, ministro Flávio Dino. Em seguida, o relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes, fará a leitura do relatório — um resumo do caso, com histórico do processo e as alegações de acusação e defesas.

Concluída esta etapa, se iniciam as sustentações orais. O vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand, representante da Procuradoria-Geral da República (PGR), será responsável pela acusação e terá o prazo de uma hora para manifestação, com possibilidade de prorrogação para uma hora e meia. O advogado assistente de acusação, indicado por Fernanda Chaves para auxiliar o Ministério Público, poderá falar por até uma hora. Em seguida, os advogados das defesas apresentarão suas manifestações, cada um dispondo de uma hora.

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Concluídas as sustentações, o relator, Moraes, será o primeiro a votar, seguido pelos demais integrantes do colegiado, na seguinte ordem:

Cristiano Zanin

Cármen Lúcia

Flávio Dino

A decisão pela absolvição ou condenação será tomada por maioria de votos. Em caso de condenação, o colegiado decidirá a pena a ser aplicada.

Quem integra a Primeira Turma do STF

Flávio Dino (presidente)

Alexandre de Moraes (relator do caso)

Cármen Lúcia

Cristiano Zanin

Como acompanhar o julgamento

O julgamento será transmitido ao vivo pelo canal do STF no YouTube.

Linha do tempo do caso Marielle

Protesto em Porto Alegre, em 2018, ano em que Marielle foi assassinada. Lauro Alves / Agencia RBS