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Casal de idosos assassinado em Brochier é sepultado 

Maicon Vieira Fagundes foi preso pelas mortes de João Dormalino da Silva e Doraci Alves da Silva; ele confessou o crime

Tiago Bitencourt

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