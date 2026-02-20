Casal de idosos assassinado em Brochier é sepultado 

Idosos foram encontrados mortos em casa. Paulo Rocha / Agência RBS

O casal de idosos que foi assassinado na madrugada de quinta-feira (19) foi sepultado no cemitério católico de Brochier, no Vale do Caí, às 10h desta sexta (20).

João Dormalino da Silva, 82 anos, e Doraci Alves da Silva, 79, foram encontrados mortos, com marcas de agressão, dentro de casa.

Maicon Vieira Fagundes, 29 anos, foi preso pelo crime. Em depoimento, ele confessou os assassinatos. Disse que usou a coronha de uma espingarda para agredir o casal. A arma ainda não foi encontrada.

Fagundes era inquilino de um imóvel pertencente às vítimas e estaria três meses sem pagar o aluguel. A polícia afirma que havia desavenças por conta dos débitos e esse seria o motivo do crime.

O autor confesso foi encaminhado ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), em Porto Alegre. Em audiência de custódia, o juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. De acordo com a polícia, ele tinha antecedentes criminais e já esteve preso em outras oportunidades.

O carro da família, uma televisão, eletrodomésticos e outros objetos foram levados da residência. O carro, um Gol, foi encontrado queimado na cidade.

Investigação

O delegado Alex Edmundo Assmann, responsável pelo caso, ainda aguarda a necropsia dos corpos, perícias no carro e na casa, e vai ouvir mais testemunhas para concluir o inquérito.