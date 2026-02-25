BM apreende 133 quilos de maconha dentro de uma casa em Santa Maria

BM apreendeu 173 tijolos de maconha na residência de um jovem de 21 anos, que foi preso em flagrante. Brigada Militar / Divulgação

A Brigada Militar prendeu um jovem de 21 anos e apreendeu 133 quilos de maconha em Santa Maria na noite de terça-feira (24). O entorpecente estava na casa dele, no bairro Chácara das Flores. O nome do detido não foi divulgado.

A equipe fazia patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia de que o homem armazenava a droga. Chegando lá, viram o suspeito com uma arma, no pátio da residência. Ele tentou fugir para dentro da casa, mas foi capturado.

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Foram apreendidos 173 tijolos de maconha, além de dois revólveres, uma espingarda, munição e uma balança de precisão. O jovem foi detido em flagrante por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo.