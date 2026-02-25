Segurança

Tráfico de entorpecentes
Notícia

BM apreende 133 quilos de maconha dentro de uma casa em Santa Maria

Jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico e posse ilegal de arma de fogo

Amanda Boeira

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