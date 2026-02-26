Argentino suspeito de utilizar receitas falsificadas para comprar medicamento usado em "Boa noite, Cinderela" é preso em Porto Alegre

Argentino tentava comprar remédio em farmácia, quando situação levantou suspeita. Policia Civil-RS / Divulgação

A Polícia Civil suspeita que um argentino, preso nesta quarta-feira (25) em Porto Alegre, integre um esquema internacional de envio ilegal ao país vizinho do medicamento usado para aplicar o golpe chamado de "Boa Noite, Cinderela".

O estrangeiro — que não teve o nome divulgado — foi preso após a equipe de uma rede de farmácias suspeitar de compras reiteradas registradas em nome do mesmo homem. O medicamento é controlado, por isso, há necessidade de receita médica para a compra.

Segundo a delegada Tatiana Bastos, da 2ª Delegacia de Polícia, o remédio era comprado com receitas falsificadas.

A equipe de investigação foi acionada pela Brigada Militar, após a abordagem do suspeito numa farmácia da Capital. O argentino tentava comprar o medicamento, mas a situação levantou suspeita dos atendentes.

Conforme registros fornecidos pela rede de farmácias, há histórico de compra do mesmo medicamento pelo investigado nos meses de junho, julho e agosto do ano passado e em fevereiro deste ano. Em 2023, também foram realizadas compras pelo mesmo homem.

Os levantamentos apontam, segundo a polícia, para a compra de quantidades expressivas e incompatíveis com uso terapêutico. O destino final dos medicamentos ainda está sendo rastreado pela polícia.

— Os elementos indicam que os investigados atuavam como intermediários, "mulas", comprando o medicamento no Brasil para envio para a Argentina. Indicam possível remessa sistemática do medicamento ao Exterior com finalidade comercial — explica a delegada.

Uma outra argentina já havia sido presa pelo mesmo tipo de crime, o que leva à suspeita de um esquema envolvendo mais pessoas. Segundo relato desta mulher, o produto seria adquirido no Brasil por aproximadamente R$ 30 a unidade e comercializado na Argentina por cerca de R$ 100.

O remédio que estava sendo adquirido pelo suspeito é indicado para tratamento de insônia grave e sedação clínica controlada, mas, no contexto criminoso, é empregado no chamado "boa noite Cinderela", devido ao seu potente efeito sedativo e amnésico. A substância pode ser usada, por exemplo, para reduzir a capacidade de resistência da vítima, sendo associado, tanto a crimes patrimoniais, como à prática de crimes sexuais.

Além disso, a aquisição fraudulenta, falsificação de receituário e comercialização irregular de medicamento sujeito a controle especial também configuram ilícitos penais e sanitários.

Buscas em hotel

Materiais encontrados com suspeito em hotel. Policia Civil-RS / Divulgação

O suspeito estava hospedado em um hotel de Porto Alegre. No quarto dele, os policiais encontraram o carimbo em nome de uma médica e receitas já carimbadas.

A médica já havia registrado ocorrência relatando o uso indevido de carimbo com seu nome para aquisição de medicamentos controlados. Também foram apreendidos dois chips de celular, cartão de débito estrangeiro e documento de identidade em nome de outra pessoa.

A exportação e comercialização internacional de medicamentos dependem de autorização específica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em razão da suspeita de tráfico internacional de medicamento de controle especial, o caso também está sendo apurado pela Polícia Federal.

As investigações seguem para identificar outros integrantes da organização, dimensionar o volume total de medicamento desviado ao longo dos anos e delimitar a cadeia de distribuição e os beneficiários finais.