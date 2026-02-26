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Argentino suspeito de utilizar receitas falsificadas para comprar medicamento usado em "Boa noite, Cinderela" é preso em Porto Alegre

Investigação aponta para existência de quadrilha especializada na remessa ilegal da substância para país vizinho

Leticia Mendes

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