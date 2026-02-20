Amostras de sangue encontradas na casa de mulher desaparecida em Cachoeirinha pertencem a duas pessoas distintas, diz polícia 

Casal e a filha estão desaparecidos desde o fim de semana de 25 de janeiro. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (20) que as amostras de sangue encontradas na casa Silvana Germann de Aguiar, de 48 anos, pertencem a duas pessoas distintas. Ela e os pais, Isail Vieira de Aguiar, 69, e Dalmira Germann, 70, estão desaparecidos há 27 dias.

A análise feita pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) constatou que amostra de sangue encontrada na pia do banheiro pertence a uma pessoa do sexo feminino. O sangue localizado na área de serviço pertence a uma pessoa do sexo masculino.

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Os investigadores aguardam agora a análise que irá determinar a quais pessoas pertencem os materiais sanguíneos.

Até o momento a polícia considera que o único responsável pelo desaparecimento é Cristiano Domingues, ex-companheiro de Silvana. O policial militar, que cumpre prisão temporária, permaneceu em silêncio no depoimento realizado na tarde desta sexta-feira (20). Ele já havia adotado a mesma estratégia na semana passada, logo depois de ter sido preso.

O foco da investigação, nesse momento, é analisar os dados celulares de Silvana, Cristiano e da atual esposa dele. Os investigadores receberam o material extraído dos equipamentos do suspeito e de sua companheira nesta sexta-feira. O aparelho de Silvana segue sendo periciado e o relatório final deve ser concluído nos próximos dias.

O conteúdo deve apontar os lugares por onde o suspeito passou no final de semana dos desaparecimentos. O delegado Anderson Spier, responsável pelo inquérito, diz que essas informações podem ajudar localizar a família.

— Ideias a gente tem. Precisamos trabalhar nas informações que temos para reduzir a área que conhecemos e concentrar os esforços.

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