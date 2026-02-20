Segurança

Caso Família Aguiar 
Notícia

Amostras de sangue encontradas na casa de mulher desaparecida em Cachoeirinha pertencem a duas pessoas distintas, diz polícia 

Materiais genéticos são de pessoas do sexo feminino e masculino

Guilherme Milman

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Matheus Goulart

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