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Amiga de mulher que morreu após ter as pernas amputadas em atropelamento em SP é vítima de feminicídio

Priscila Versão foi levada morta ao hospital pelo companheiro; caso ocorre semanas após crime envolvendo Tainara Souza Santos

Zero Hora

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