Amiga de mulher que morreu após ter as pernas amputadas em atropelamento em SP é vítima de feminicídio

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O suspeito do feminicídio foi detido e encaminhado ao 73º Distrito Policial (Jaçanã). Google Maps / Reprodução

Uma jovem foi morta na última segunda-feira (23) na Zona Norte de São Paulo em mais um caso de feminicídio que chamou atenção pela ligação com um crime recente.

Priscila Versão, 22 anos, chegou morta em um hospital, carregada pelo companheiro dela, o motorista Deivit Bezerra Pereira, 35. As informações são do g1.

Para a polícia, Deivit é o principal suspeito e foi preso. No carro dele, as autoridades encontraram um galão de gasolina e vestígios de sangue.

O caso ocorreu na Brasilândia, bairro da Zona Norte paulistana onde Priscila morava. Autônoma, ela deixou três filhos, frutos da relação com Deivit: um menino de seis anos, outro de quatro e um bebê de seis meses.

Priscila era amiga próxima da família de Tainara Souza Santos, que morreu em dezembro do ano passado após ter as pernas amputadas ao ser atropelada e arrastada pelo ex-ficante Douglas Alves da Silva na Marginal Tietê.

O que se sabe sobre a morte de Priscila

De acordo com o boletim de ocorrência, Priscila foi levada já sem sinais vitais ao Hospital Municipal Vereador José Storopoli, no Parque Novo Mundo.

O Guia de Encaminhamento de Cadáver aponta que o corpo apresentava marcas de agressão, hematomas e escoriações.

O documento também registra sangramento nasal e menciona que as roupas da vítima tinham cheiro de gasolina.

Ainda conforme a ocorrência, Deivit chegou à unidade de saúde com a jovem morta e teria ameaçado atear fogo ao próprio corpo.

Após se acalmar, afirmou aos policiais militares que o casal havia discutido durante um pagode em um boteco da região.

Após a briga, segundo relato do suspeito, ele teria ido a um posto de combustível, comprado gasolina e jogado o líquido sobre si com intenção de tirar a própria vida, mas desistiu.

Deivit disse ainda que, ao retornar ao bar, encontrou Priscila caída no chão com sangramento no nariz e decidiu levá-la ao hospital.

A versão é investigada pela Polícia Civil. O suspeito foi detido e encaminhado ao 73º Distrito Policial (Jaçanã).

Relação com caso de dezembro

Priscila morava no mesmo bairro que Tainara e era muito próxima de uma irmã da vítima. O crime, ocorrido no ano passado, ganhou repercussão nacional pela violência como aconteceu.

A mulher de 31 anos foi atropelada e arrastada por mais de um quilômetro pelo ex-ficante Douglas Alves da Silva no dia 29 de novembro de 2025 após deixar um bar na Zona Norte de São Paulo.

Ela ficou internada por 25 dias, passou por diversas cirurgias, incluindo amputações, e morreu na véspera de Natal. Douglas está preso desde 30 de novembro.

Tainara deixou dois filhos: um menino de 12 anos e uma menina de sete.