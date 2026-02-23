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Advogada de SP é investigada por golpe de R$ 144 mil em diretora de escola de Canoas

Mulher é suspeita de liderar grupo criminoso que teria cobrado por divulgação das informações da instituição no Google

Guilherme Milman

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Gustavo Gossen

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