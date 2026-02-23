Advogada de SP é investigada por golpe de R$ 144 mil em diretora de escola de Canoas

Polícia Civil cumpre mandados em São Paulo contra grupo suspeito de aplicar golpe contra vítima em Canoas. Polícia Civil / Divulgação

Uma advogada paulista é alvo de uma operação policial na manhã desta segunda-feira (23). Ela é suspeita de coordenar um grupo que aplicou um golpe virtual na diretora de uma escola em Canoas, na Região Metropolitana.

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em São Paulo. Durante a ação, os policiais apreenderam documentos, notebooks e telefones. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acompanha a operação, mas a inscrição da advogada segue ativa.

A vítima relatou prejuízo de R$ 144 mil. Conforme a investigação da Polícia Civil, a diretora recebeu ligações de uma pessoa que dizia trabalhar no Google e que ofereceu a atualização das informações sobre a escola no site de buscas. O nome da instituição não foi divulgado.

Após confirmar o endereço e assinar um documento, a vítima entrou em férias. Semanas depois, recebeu novos telefonemas de que não havia pagado pelo serviço e que deveria quitar taxas de cancelamento em três parcelas de quase R$ 1 mil cada. A pessoa se passava por oficial de Justiça do Distrito Federal.

Com receio de ter o nome negativado, foram 119 transferências bancárias das supostas taxas para desfazer o falso contrato de serviço. Conforme a Delegada Luciane Bertoletti, titular da 3ª Delegacia de Polícia de Canoas, trata-se de um novo golpe.