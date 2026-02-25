Segurança

Crime em 2025
Notícia

Adolescente que matou policial civil alega ter sido agredido depois de apreendido e pede indenização por danos morais ao Estado

Atirador foi sentenciado por matar escrivão em operação; família ainda luta para obter benefícios na Justiça

Adriana Irion

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS