Adilsinho, um dos bicheiros mais procurados do Rio, é preso em Cabo Frio

Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/RJ) prendeu nesta quinta-feira (26) o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho. Ele foi detido em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.
De acordo com o Polícia Civil do RJ, ele é considerado um dos principais criminosos do Brasil e apontado como o principal distribuidor de cigarros falsificados do Rio de Janeiro. Adilsinho também integra a cúpula do jogo do bicho no Rio de Janeiro.
Contra ele, constavam quatro mandados de prisão em aberto nas justiças Federal e do Rio, três dessas sob acusação de ser mandante de assassinatos.
De acordo com investigações da Polícia Federal, a sua entrada no mundo do crime se deu por meio da criação de softwares para máquinas de videobingo adulteradas — conhecidas no meio como “draculinhas”.