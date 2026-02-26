Adilsinho, um dos bicheiros mais procurados do Rio, é preso em Cabo Frio

Adilsinho é apontado como o principal distribuidor de cigarros falsificados do Rio de Janeiro. Portal Procurados / Reprodução

Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/RJ) prendeu nesta quinta-feira (26) o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho. Ele foi detido em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

De acordo com o Polícia Civil do RJ, ele é considerado um dos principais criminosos do Brasil e apontado como o principal distribuidor de cigarros falsificados do Rio de Janeiro. Adilsinho também integra a cúpula do jogo do bicho no Rio de Janeiro.

Contra ele, constavam quatro mandados de prisão em aberto nas justiças Federal e do Rio, três dessas sob acusação de ser mandante de assassinatos.