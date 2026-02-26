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Adilsinho, um dos bicheiros mais procurados do Rio, é preso em Cabo Frio

Contraventor integrante da cúpula do jogo do bicho no Estado acumulava quatro mandados de prisão, sendo três por assassinato

Zero Hora

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