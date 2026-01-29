Vítima é resgatada pela polícia no RS após pedir ajuda com sinal de socorro para mulheres

Sinal de socorro foi criado para ajudar as mulheres a pedirem ajuda sem alertar o agressor. doidam10 / stock.adobe.com

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante pela Brigada Militar (BM) em Bom Princípio, no Vale do Caí, após a mulher com quem ele mantinha um relacionamento fazer o sinal internacional de socorro com as mãos. O gesto denuncia violência doméstica, como agressões e ameaças.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (27). A mulher de 35 anos foi resgatada e recebeu atendimento. O suspeito não teve o nome divulgado.

De acordo com a BM, policiais militares avistaram o casal caminhando pelo centro da cidade "de forma acelerada, estando a mulher alguns passos à frente do homem". Ao perceber a aproximação dos agentes, a mulher teria posicionado uma das mãos discretamente à frente do corpo e realizado o sinal.

Os policiais reconheceram o gesto e abordaram o casal. Neste momento, segundo a Brigada, a mulher se afastou e começou a chorar. Aos PMs, a vítima disse que sofria agressões físicas e que era ameaçada de morte. O homem foi autuado pelo crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.

O sinal de socorro foi criado durante a pandemia por uma fundação canadense de apoio às mulheres, para que a vítima peça ajuda sem que o agressor perceba.

Como é o sinal

O gesto consiste em levantar a mão com a palma para fora, dobrar o polegar e, em seguida, fechar os outros dedos sobre ele.

Como pedir ajuda

Brigada Militar | 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas | Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública | Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul