Vítima de tentativa de feminicídio em Uruguaiana está hospitalizada há três dias

A vítima de uma tentativa de feminicídio em Uruguaiana segue internada desde domingo (25) na Santa Casa de Misericórdia de Uruguaiana. De acordo com a Polícia Civil, a jovem, de 19 anos, não tem previsão de alta e precisou da colocação de um dreno no pulmão após ser atingida por facadas nas costas.
O caso veio à tona quando a mulher foi socorrida por familiares e deu entrada no hospital. O crime ocorreu no bairro Cabo Luiz Quevedo.
O companheiro da vítima, de 21 anos, foi preso preventivamente na noite de terça (27) por tentativa de feminicídio. Segundo o delegado Wellington Pinheiro, o crime foi motivado por ciúmes.
