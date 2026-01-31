Terceiro condenado na tragédia da Boate Kiss passa para o regime aberto após progressão de pena





O ex-produtor musical da banda Gurizada Fandangueira, Luciano Bonilha Leão, progrediu para o regime aberto nesta sexta-feira (30), após decisão da Justiça. Até então, ele cumpria pena no Presídio Estadual de São Vicente do Sul, na Região Central do Estado.

A progressão foi concedida após manifestação favorável do Ministério Público, que considerou a remissão de pena por trabalho e estudo. Luciano já cumpriu 3 anos, 1 mês e 28 dias de prisão, o equivalente a 28% da condenação, e estava no regime semiaberto desde setembro de 2025. Conforme a juíza responsável pela decisão, o apenado mantém conduta satisfatória.

Luciano Bonilha Leão foi condenado a 12 anos de prisão pelo incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, que resultou na morte de 242 pessoas, em janeiro de 2013.

Com a progressão para o regime aberto, ele deverá exercer atividade laboral e permanecer em casa das 22h às 6h. A defesa comemorou a decisão judicial e reafirmou a crença na inocência do condenado.