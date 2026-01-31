Segurança

27 de janeiro de 2013
Terceiro condenado na tragédia da Boate Kiss passa para o regime aberto após progressão de pena

Sgundo a Justiça, além de trabalho e estudo, Luciano Bonilha Leão tinha conduta favorável à decisão

Amanda Boeira

