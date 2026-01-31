Templo positivista de Porto Alegre é alvo de furto: "Cada dano representa perda para a memória, cultura e história do país

O templo positivista de Porto Alegre foi alvo de um furto que gerou um prejuízo estimado em R$ 5 mil. A situação ocorreu na noite de quinta-feira (29), quando ao menos dois indivíduos entraram no prédio localizado na Avenida João Pessoa, perto do Parque da Redenção.

Por volta das 22h, um integrante da igreja que mora no local ouviu um barulho e conseguiu inibir a ação criminosa.

— Eles (os ladrões) estavam se organizando para levar coisas de metal, como artefatos, objetos, bustos. Por sorte, conseguiram sair apenas com dois ventiladores — explica Érlon Jacques, diretor-presidente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul.

Leia Mais Como a prefeitura de Porto Alegre pretende combater vandalismo no Viaduto Otávio Rocha, pichado nesta semana

Segundo ele, o prejuízo maior foi causado pela invasão, que estragou portas, vidros, janelas, fechaduras e o sistema elétrico da estrutura quase centenária. Neste sábado (31), reparos foram iniciados e uma empresa de vigilância foi contratada para cuidar do templo.

— Embora tenhamos um patrimônio cultural e histórico, somos frágeis financeiramente, a gente se mantém com dificuldade. Então, esse tipo de situação desestrutura nossas finanças. Além disso, cada dano representa perda para a memória, cultura e história do país. Preservar esse espaço é preservar valores de conhecimento, cidadania e humanismo — acrescenta o diretor-presidente.

Apesar do ataque, o local seguirá com as atividades normais, que incluem encontros aos domingos, visitas guiadas, palestras e pesquisas.

O templo está com uma campanha de arrecadação para custear os danos causados pelo furto. Os valores podem ser enviados para a chave Pix, que é o CNPJ da instituição: 30520007000103.

O que é o local

Em 2019, Zero Hora mostrou como funciona a igreja, que é, conforme o diretor-presidente, a única do tipo em atividade no mundo. Ali se pratica a "Religião da Humanidade", criada pelo filósofo francês Augusto Comte (1798-1857). Trata-se, em resumo, de uma igreja que tem a ciência como dogma.

As reuniões, chamadas de "prédicas sociocráticas", com visitas guiadas, ocorrem todos os domingos, das 10h às 13h, e são abertas ao público. O prédio onde fica a igreja foi concluído em 1928.