Prédio de 1928
Templo positivista de Porto Alegre é alvo de furto: "Cada dano representa perda para a memória, cultura e história do país

Ladrões causaram prejuízos na estrutura quase centenária e levaram dois ventiladores

Vinicius Coimbra

