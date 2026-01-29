Suspeito de integrar o grupo terrorista Estado Islâmico é preso em São Paulo

Suspeito foi preso no interior de São Paulo. Polícia Federal / Reprodução

Em ação na manhã desta quinta-feira (29), a Polícia Federal prendeu um homem suspeito de integrar o Estado Islâmico – grupo terrorista internacional. Ele foi detido em Bauru, no interior de São Paulo.

Investigação da PF aponta que o homem preparava-se para realizar "um atentado terrorista suicida em território nacional". Segundo a PF, ele realizava a montagem de um colete com explosivos.

Autorizada pela 3ª Vara Federal de Bauru, a investigação contou com apoio do FBI – a Polícia Federal dos Estados Unidos.

"As investigações prosseguem com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos, bem como prevenir a ocorrência de atos que atentem contra a segurança pública e a ordem social", diz nota da Polícia Federal.