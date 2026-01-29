Síndico diz que matou corretora sozinho em Goiás e nega participação do filho

Síndico e o filho foram presos temporariamente em Caldas Novas, no sul de Goiás, pela morte da corretora. Google Maps / Reprodução

Cléber Rosa de Oliveira, o síndico que confessou ter matado a corretora de imóveis Daiane Alves Souza, 43 anos, afirmou que agiu sozinho e negou a participação do filho, Maicon Douglas de Oliveira. Ambos foram presos temporariamente em Caldas Novas, no sul de Goiás, e a polícia trabalha com a suspeita de que Maicon tenha ajudado o pai a ocultar provas.

— Meu filho não tem nada a ver com isso — disse o síndico em vídeo exibido pela TV Anhanguera.

A reportagem acionou a defesa de Cléber, mas não obteve retorno até a última atualização deste texto. À TV Anhanguera, o advogado Felipe Borges de Alencar afirmou que está colaborando com a investigação e divulgará uma nota após ter acesso ao processo. A defesa de Maicon não foi localizada.

A declaração do síndico foi dada na quarta-feira (28), quando ele chegou à central de delegacias especializadas, em Goiânia (GO). Cléber é investigado por homicídio, enquanto a polícia apura se o filho teria auxiliado na ocultação de provas.

Daiane desapareceu em 17 de dezembro, após descer ao subsolo do prédio onde morava, em Caldas Novas. Ela e o síndico mantinham um histórico de conflitos e processos judiciais.

Apesar da afirmação de Cléber sobre a inocência do filho, a polícia aponta que Maicon teria entregue um celular novo ao pai — gesto que poderia indicar tentativa de impedir a apreensão do aparelho original.

— A prisão foi solicitada, em um primeiro momento, para entendermos se essa participação ocorreu desde a prática do homicídio ou apenas depois — afirmou o delegado André Luiz Barbosa.

Por que o filho foi preso

Embora Cléber tenha afirmado que Maicon não participou diretamente do crime, a Polícia Civil sustenta que o filho do síndico pode ter tentado prejudicar a coleta de provas.

Entre os indícios analisados está a compra de um novo celular para o pai, o que poderia dificultar eventual apreensão do aparelho anterior. Ele é investigado por possível auxílio e obstrução da investigação.

A dinâmica completa do homicídio ainda depende dos laudos periciais e da conclusão do inquérito. Até o momento, a polícia afirma que o síndico tinha "meios, modos e motivos" para cometer o crime, mas detalhes como a causa exata da morte e a eventual participação de outras pessoas seguem sob análise.

O porteiro do prédio também foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Ao menos 22 pessoas já foram ouvidas.

Quando Daiane desapareceu

Daiane foi vista pela última vez na noite de 17 de dezembro de 2025. Imagens de câmeras de segurança mostram a corretora descendo ao subsolo do edifício para verificar um problema no fornecimento de energia do apartamento.

A família procurou a polícia no dia seguinte após perceber a ausência da mulher. Desde então, o caso mobilizou uma força-tarefa e ganhou repercussão nas redes sociais.

Os restos mortais foram localizados a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas, às margens da rodovia GO-213, que liga o município a Ipameri e Pires do Rio. O Corpo de Bombeiros fez a retirada em um trecho de barranco.

O material foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Goiânia, onde passa por perícia. A conclusão sobre a causa da morte deve integrar o relatório final do inquérito.

Contato com a família

No dia 18 de dezembro, a mãe da corretora, Nilse Alves Pontes, 61 anos, e a neta ligaram para Daiane, mas não obtiveram sucesso. A última troca de mensagens entre elas ocorreu na manhã do dia 17.

A família da corretora mora em Uberlândia, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG) e tem seis apartamentos em Caldas Novas. A administração das locações era responsabilidade de Daiane.

A corretora deveria viajar para Uberlândia durante o Natal e retornaria depois para atender à alta demanda do período de Ano-Novo. Nesse intervalo, Nilse assumiria temporariamente a gestão dos imóveis.

Dias depois do desaparecimento, a família recebeu o vídeo de uma amiga de Daiane, gravado por ela mesma no trajeto pela casa antes de desaparecer. Os familiares questionaram o desaparecimento e o contexto da ocorrência.

Nilse ressaltou que as câmeras de segurança também não chegam ou não existem onde ela passou. A mãe de Daiane questionou o motivo de não existir filmagens nos lugares onde ela poderia ser vista saindo do prédio pois "é um prédio enorme, com 165 apartamentos".

A corretora desceu para religar a energia elétrica e depois disso "não há nenhuma imagem dela, nem retornando pelo elevador ao apartamento, nem saindo para a rua".

Histórico de conflitos

Segundo a investigação, vítima e suspeito mantinham uma relação marcada por desentendimentos. Há ao menos 12 processos envolvendo os dois na Justiça, com acusações como calúnia, difamação e lesão corporal contra Daiane. A corretora também foi denunciada por violação de domicílio.

O Ministério Público chegou a denunciar o síndico por perseguição, apontando condutas reiteradas que teriam ameaçado a integridade física e psicológica da vítima. Ainda conforme a polícia, ele monitorava a movimentação de Daiane e de hóspedes por meio das câmeras do condomínio e compartilhava imagens com familiares.