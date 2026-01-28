Segurança

Violência contra a mulher
Notícia

Secretária reconhece dificuldade na distribuição de tornozeleiras para agressores, mas ressalta: "É um programa que funciona"

Atualmente, há 811 homens monitorados. Policiais relatam que a gestão dos equipamentos é mais complicada no Interior

Leticia Mendes

