Secretária reconhece dificuldade na distribuição de tornozeleiras para agressores, mas ressalta: "É um programa que funciona"

Kit inclui tornozeleira para agressor e telefone para a vítima monitorá-lo. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

A secretária adjunta da Segurança Pública do Estado, delegada Adriana Regina da Costa, reconheceu em entrevista ao Atualidade que o monitoramento de agressores de mulheres no Rio Grande do Sul enfrenta dificuldades na distribuição no interior do Estado. No entanto, garantiu que, apesar disso, não há falta de equipamentos e que nenhuma decisão judicial para instalação deixou de ser cumprida.

Atualmente, há 811 homens monitorados, mas este número muda constantemente. O programa lançado em 2023 previa a contratação de 2 mil tornozeleiras — esse número pode ser ampliado, se houver demanda.

— No ano passado, nós tivemos 1.528 vítimas monitoradas. É um programa que funciona. O monitoramento é realmente difícil de ser feito internamente, mas é importante destacar que, em nenhum momento, uma pessoa deixou de ser monitorada, quando há decisão judicial. A logística é difícil pelo tamanho do Estado e pela variante do número de tornozeleiras — afirmou.

As tornozeleiras são usadas nos casos em que a mulher tem medida protetiva e há um entendimento de que esse homem deve ser monitorado para que se mantenha distante da vítima. Além da tornozeleira instalada no agressor, o kit de monitoramento inclui um celular que é entregue para a vítima. Se o homem se aproximar, um alerta é emitido. Não há nenhum caso de feminicídio consumado no Estado no qual a mulher estivesse inserida nesse programa de proteção.

Mais cedo, o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado (Asdep), delegado Guilherme Wondraceck criticou, também em entrevista ao Atualidade, o fato de os policiais civis serem os responsáveis pela instalação das tornozeleiras — em outros casos, o órgão responsável é a Polícia Penal. O monitoramento 24 horas é feito por uma equipe da Brigada Militar, na sede da Secretaria da Segurança Pública.

Wondracek argumentou que delegados relatam dificuldade para acessar os equipamentos, que nem sempre estão disponíveis em cidades próximas, exigindo deslocamento da equipe. Isso torna a situação mais complexa nas cidades em que há maior defasagem de efetivo.

— Uma coisa que os policiais perdem muito tempo é essa gestão das tornozeleiras. Tem de estar procurando onde tem e tem de se deslocar para buscar. No Interior, o policial pode perder tempo procurando e indo lá buscar. Há um dispêndio de tempo, de combustível, a cidade fica desguarnecida, quer dizer, e isso é uma queixa recorrente dos delegados — disse o presidente da Asdep.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os equipamentos realmente são entregues nas delegacias regionais da Polícia Civil e distribuídos conforme a demanda. De acordo com a secretária, houve essa opção de que a instalação seja realizada pelos agentes da Polícia Civil porque se trata de um programa diferenciado.

— Não é só a tornozeleira do homem, nós temos que fazer também esse atendimento da mulher. Tem toda essa preocupação dentro da segurança pública de que eles não se encontrem (autor e vítima). Então, é um programa diferenciado da tornozeleira da Polícia Penal — disse.

Sobre o número de equipamentos disponíveis nas delegacias regionais, a secretária argumentou que a empresa que fornece as tornozeleiras recebe por kit instalado. E que, por isso, não é possível disponibilizar um número alto de equipamentos em cada regional.

​— A empresa ganha por material instalado. Então, a gente vai gerenciando com o que está saindo e fazendo solicitações para que não tenha um grande número sem uso ​— explicou.

A secretária disse, por fim, que o governo trabalha para melhorar esse fluxo de distribuição.

— Nós já temos dentro da Polícia Civil o Departamento de Grupos Vulneráveis, que é o gestor interno da instituição que gerencia a quantidade que tem esses pedidos para a Secretaria de Segurança. Esse fluxo interno está sendo sempre trabalhado, está sempre em mudança para que a gente possa gerenciar melhor essa distribuição — disse.

Vítima precisa concordar

A instalação da tornozeleira eletrônica pode ser solicitada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. A autorização depende do Poder Judiciário, que também pode decidir de forma autônoma sobre a imposição do uso de tornozeleira eletrônica. Para as autoridades, um dos obstáculos na ampliação da instalação e no monitoramento de agressores é o aval da vítima.

Na semana passada, a delegada Thais Dias Dequech, titular da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Alegre, detalhou essa dificuldade:

— A inserção no programa de monitoramento depende de decisão judicial, mas também é importante que a vítima concorde com essa inserção. Por que, de certa forma, ela também vai estar sendo monitorada e vai ter algumas obrigações. Infelizmente, algumas vítimas acabam não se interessando porque acreditam que só com a medida protetiva já estão seguras.

Comportamentos de alerta

Alguns comportamentos de alerta podem ser percebidos em um relacionamento abusivo, mas muitas vezes são confundidos com proteção e afeto.

É importante que não apenas a mulher que está em um relacionamento, mas toda a sua rede de apoio consigam identificar atitudes violentas independentemente do grau de intensidade, para então pedir ajuda, para si ou para alguém que esteja passando por isso.

Confira alguns sinais

Dar provas exageradas de amor no início da relação, o chamado love bombing. Quando o homem faz promessas de amor e ocupa todos os espaços de vida da mulher

Isolar a mulher dos amigos e familiares (sua rede de apoio)

Convencer ou exigir que a mulher deixe de estudar e trabalhar, o que também é uma forma de isolamento

Regular a roupa que a mulher usa

Monitorar os locais onde a mulher vai

Conferir o telefone da mulher para saber com quem e sobre o que ela conversa

Perseguir a vítima, esperando na saída do trabalho, enviando reiteradas mensagens e se alterando caso ela não atenda ou retorne

Desqualificar a mulher, como forma de reduzir a sua autoestima

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul