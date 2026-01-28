Segurança

Preso preventivamente
Notícia

"Quer ganhar uns $? Me arrume umas frutas": contador é suspeito de usar laranjas para lavar dinheiro de facções

Investigado teria criado mais de 150 empresas de fachada. Operação do MP, da Polícia Civil e da Receita Estadual cumpre 261 ordens judiciais, incluindo bloqueio de R$ 225 milhões

Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

