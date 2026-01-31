Segurança

Violência na Capital
Preso por tentativa de feminicídio contra ex-companheira não tinha sido intimado sobre medida protetiva concedida há 10 dias

Homem de 32 anos foi detido em flagrante no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, por perseguição, violência psicológica e resistência nesta sexta-feira (30)

Júlia Ozorio

