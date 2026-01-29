Poze do Rodo é acusado de agredir MC Borges e a esposa dele; caso é investigado pela polícia do RJ

Recentemente, MC Borges lançou álbum pela mesma gravadora que MC Poze. @borges / Instagram / Reprodução

MC Borges afirmou ter sido vítima de uma invasão a sua casa em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada de quarta-feira (28).

Segundo ele, MC Poze do Rodo e outras pessoas teriam entrado no imóvel e agredido o artista e sua companheira. O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e é investigado como lesão corporal, de acordo com informações do g1.

No registro feito na delegacia, a namorada de Borges afirmou que MC Poze liderava o grupo e que ela e Borges foram agredidos. Na residência, em Vargem Grande, a polícia apreendeu uma ripa de madeira e um tijolo.

O delegado Alan Luxardo, titular da 42ª DP, informou ao g1 que todos os envolvidos serão intimados para depor.

MC Poze e MC Borges integram a mesma gravadora, a Mainstreet, que lançou na quarta-feira (28) o novo álbum de Borges, O Sol Também Chora.

Nas redes sociais, o artista relatou que sofreu ferimentos no rosto após levar um chute e afirmou que o grupo invadiu a casa enquanto ele estava com a namorada e outras duas mulheres.

O g1 entrou em contato com a defesa de MC Poze, que não respondeu até a publicação da reportagem. Nas redes sociais, o artista afirmou que o episódio foi um “caô de homem para homem” entre Borges e seu primo, Léo. Poze negou ter participado de qualquer agressão, tentando apenas separar a briga.

O cantor disse ainda que vai arcar com os custos do portão danificado na casa de Borges.

MC Poze já esteve envolvido em outras investigações policiais e chegou a ser preso em maio de 2025, sob suspeita de apologia ao crime e possível ligação com o tráfico de drogas.

Em 2024, o artista se tornou réu em um processo em que é acusado de agredir e torturar o ex-empresário Renato Medeiros. Apesar disso, a Justiça negou o pedido de prisão apresentado pelo Ministério Público, e Poze responde à ação em liberdade.



