Policial militar atira em homem que estaria ameaçando adolescentes em Nova Palma

Um jovem de 19 anos foi baleado por um policial militar na madrugada desta sexta-feira (30) em Nova Palma, na região central do Rio Grande do Sul. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo a delegada Jaqueline Pellegrini, o jovem estaria ameaçando duas adolescentes em uma rua no centro da cidade. Ele estaria armado com um facão e uma pistola de fixação a pólvora, equipamento semelhante a uma arma de fogo. As ameaças teriam começado após o homem perceber que as adolescentes estavam filmando ele.

O PM de 37 anos foi chamado por uma das adolescentes, que é familiar dele. Conforme relato do brigadiano à polícia, ele teria ouvido um barulho semelhante a um disparo e, diante da situação, efetuou um tiro contra o jovem.

Leia Mais Motorista de aplicativo é indiciado por homofobia e agressão a passageiros em Porto Alegre

A bala atingiu o ombro da vítima, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), onde permanece internada em estado estável.