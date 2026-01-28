Segurança

Mascotes da praia

Polícia investiga vídeos de adolescentes supostamente afogando cão Caramelo na mesma praia em que Orelha foi agredido

Investigação busca entender se menores envolvidos nos dois casos são os mesmos e se situações estão relacionadas

Júlia Ozorio

