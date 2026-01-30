Polícia Civil prende jovem suspeito de aliciar adolescentes para roubos de motocicletas em Porto Alegre

Conforme a Polícia Civil o jovem preso já era conhecido das forças de segurança por envolvimento em crimes patrimoniais com o mesmo modus operandi. Policia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu preventivamente, nesta quarta-feira (29), um jovem de 19 anos suspeito de aliciar meninas menores de idade para solicitar corridas de motocicleta por aplicativo e, então, roubar os veículos. A ação aconteceu no bairro Timbaúva, na zona norte de Porto Alegre. O nome do suspeito não foi divulgado.

De acordo com a investigação da Delegacia de Repressão ao Roubo de Veículos (DRV) o suspeito utilizava adolescentes para chamar motoristas de aplicativo para determinados pontos da cidade. Ao chegarem ao local, as vítimas eram abordadas pelo suspeito e por um comparsa, que, armados, anunciavam o assalto e levavam a motocicleta e outros pertences.

Um dos casos apurados pela investigação ocorreu em 11 de novembro de 2025. Na ocasião, uma adolescente solicitou a corrida e, quando o motociclista chegou no local, foi rendido pelos suspeitos, que usaram uma arma de fogo para cometer o roubo.

A Polícia Civil apurou que o jovem preso já era conhecido das forças de segurança por envolvimento em crimes patrimoniais com o mesmo modus operandi.

Ainda conforme a polícia, o investigado possui diversos registros criminais por atos infracionais relacionados a tráfico de drogas, receptação de veículo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.