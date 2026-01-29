Polícia Civil prende foragido por assaltos e tráfico ligado à maior facção de Porto Alegre

Parte da droga encontrada na primeira tentativa de prender o foragido. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

As polícias civis de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, em ação conjunta, localizaram e prenderam um foragido ligado à maior facção criminosa de Porto Alegre. Além de gerenciar uma célula do tráfico na Região Metropolitana, ele é suspeito de envolvimento no plano que resultou no maior roubo da história gaúcha, o de um avião que transportava dinheiro em Caxias do Sul, em 2024.

Policiais fazem busca em um dos locais usados pela quadrilha. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A ação conjunta foi do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) com a Delegacia de Roubos e Antissequestro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais de Santa Catarina (DRAS/DEIC). O foragido é o gaúcho Igor Ibanez, 45 anos, que foi capturado em Palhoça (Grande Florianópolis), na praia de Enseada do Brito. Ele tem antecedentes por roubo majorado, furto qualificado, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa.

Igor era um dos alvos que conseguiu escapar da Operação Camisa 2, deflagrada pelo Denarc gaúcho em dezembro de 2025 e que resultou em 51 prisões. Conforme o delegado Joel Wagner, que coordenou a investigação, o grupo domina um esquema abrangente de abastecimento de drogas, sobretudo de maconha, a diversos pontos de tráfico da Região Metropolitana e do interior do Estado.

Na ocasião, o criminoso conseguiu escapar de um cerco policial em Gravataí, mas próximo à residência de Ibanez foi encontrado um carro ligado a ele, carregado de drogas e armas. A companheira dele foi presa em flagrante.