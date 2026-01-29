Segurança

Investigação
Notícia

Polícia Civil prende foragido por assaltos e tráfico ligado à maior facção de Porto Alegre

Homem é suspeito de envolvimento no  maior roubo da história gaúcha, o de um avião que transportava dinheiro em Caxias do Sul, em 2024. A ação foi desencadeada por agentes do Rio Grande do Sul em cooperação com policiais catarinenses

Humberto Trezzi

