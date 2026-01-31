Segurança

Crime interestadual
Notícia

Polícia Civil prende em Santa Catarina dupla suspeita de furtar celulares na praia de Atlântida

Ação integrada entre unidades gaúcha e catarinense resultou na identificação dos suspeitos e na recuperação de 11 celulares furtados no Planeta Atlântida

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS