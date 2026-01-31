Polícia Civil prende em Santa Catarina dupla suspeita de furtar celulares na praia de Atlântida

Celulares foram encontrados em carro utilizado pelos suspeitos. Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil identificou dois homens suspeitos de furtar celulares durante a primeira noite de Planeta Atlântida na praia de Atlântida, em Xangri-lá, no Litoral Norte. Por meio da força‑tarefa formada pelo Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC) e pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da cidade, 11 aparelhos foram recuperados em Santa Catarina neste sábado (31).

Leia Mais Reunião no Ministério Público apresenta plano de segurança para o Planeta Atlântida

Os suspeitos possuem antecedentes por crimes patrimoniais em diferentes Estados. A investigação apontou que os supostos criminosos são de São Paulo e permaneceram cerca de cinco horas em território gaúcho, período no qual teriam praticado os furtos. Após a ação criminosa, retornaram imediatamente ao Estado de origem.

Leia Mais Celular Seguro passa a bloquear também aparelhos sem o aplicativo instalado

O cruzamento de dados permitiu identificar o veículo utilizado pela dupla. As análises indicaram que o automóvel fez parada em um hotel em Palhoça (SC) por volta das 4h.

Com base nas informações coletadas, a Polícia Civil de Santa Catarina foi acionada e realizou abordagem que resultou na prisão dos suspeitos. Na ação, foram apreendidos 11 celulares furtados durante o festival, que serão devolvidos às vítimas.