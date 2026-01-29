PF investiga ameaça à comunidade acadêmica da UFSM após e-mail com menção a assassinatos

Possível vítima seria ligada à universidade. Maiara Bersch / Agência RBS

A Polícia Federal (PF) realizou nesta quarta-feira (28) uma ação para apurar indícios de possíveis ameaças à comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na região central do Estado. A ação contou com diligências de busca e apreensão.

A investigação teve início após um e-mail que mencionava possíveis ameaças de assassinato serem enviadas a uma vítima ligada à universidade. Segundo a PF, essas mensagens teriam sido enviadas por uma mulher.

Em razão do conteúdo da mensagem, a investigação foi instaurada na PF.

Além disso, a Justiça impôs medidas cautelares à suspeita de enviar as mensagens, como a proibição de manter contato, por qualquer meio, com servidores e integrantes da comunidade acadêmica da UFSM. A suspeita também deve comparecer mensalmente em juízo, para informar suas atividades.

A idade e a profissão da mulher investigada não foram divulgadas. O caso segue sob investigação da Polícia Federal.