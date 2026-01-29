Segurança

Em Ipameri
Notícia

O que se sabe sobre o caso da mulher morta por síndico em Goiás

Corretora de imóveis foi encontrada em uma área de mata após 42 dias desaparecida; Cléber Rosa de Oliveira confessou o crime e o filho também foi preso sob suspeita de participação

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS