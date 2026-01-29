O que se sabe sobre o caso da mulher morta por síndico em Goiás

Ler resumo

Delegacia de Polícia de Caldas Novas investigava o desaparecimento da corretora desde dezembro. Google Maps / Reprodução

A Polícia Civil de Goiás ainda investiga a morte da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, 43 anos, encontrada após mais de um mês desaparecida. O corpo foi localizado em uma área de mata no município de Ipameri, no sul do Estado, depois que o síndico do prédio onde ela morava indicou o local aos agentes.

Cléber Rosa de Oliveira, síndico do Condomínio Amethist Tower, em Caldas Novas, foi preso e confessou o assassinato, segundo o g1. O filho dele, Maicon Douglas de Oliveira, também foi detido por suspeita de ter ajudado a atrapalhar as investigações. Até a última atualização do caso, as defesas não haviam se manifestado.

O vídeo que mostra Daiane no elevador do edifício, descendo ao subsolo pouco antes de desaparecer, passou a circular nas redes sociais nas últimas semanas e ampliou a repercussão do caso, levantando dúvidas sobre o que teria acontecido com a corretora. A seguir, veja o que se sabe sobre o caso.

Quando Daiane desapareceu

Daiane foi vista pela última vez na noite de 17 de dezembro de 2025. Imagens de segurança mostram a corretora descendo ao subsolo do edifício para verificar um problema no fornecimento de energia do apartamento.

A família procurou a polícia no dia seguinte após perceber a ausência da mulher. Desde então, o caso mobilizou uma força-tarefa e ganhou repercussão nas redes sociais.

Os restos mortais foram localizados a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas, às margens da rodovia GO-213, que liga o município a Ipameri e Pires do Rio. O Corpo de Bombeiros fez a retirada em um trecho de barranco.

O material foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Goiânia, onde passa por perícia. A conclusão sobre a causa da morte deve integrar o relatório final do inquérito.

Contato da família

No dia 18 de dezembro, a mãe Nilse e a neta ligaram para Daiane, mas não obtiveram sucesso. A última troca de mensagens entre elas ocorreu na manhã do dia 17.

A família da corretora mora em Uberlândia, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG) e tem seis apartamentos em Caldas Novas. A administração das locações era responsabilidade de Daiane.

A corretora deveria viajar para Uberlândia durante o Natal e retornaria depois para atender à alta demanda do período de Ano-Novo. Nesse intervalo, Nilse assumiria temporariamente a gestão dos imóveis.

Dias depois do desaparecimento, a família recebeu o vídeo da amiga de Daiane, gravado por ela mesma no trajeto pela casa. Os familiares questionaram o desaparecimento e o contexto da ocorrência. Nilse afirma que, além da falta do preparo de Daiane para sair de casa, as câmeras de segurança também não chegam ou não existem onde ela passou, além do segundo vídeo gravado no caminho.

Nilse questiona o motivo de não existir filmagens nos lugares onde Daiane poderia ser vista saindo do prédio pois "é um prédio enorme, com 165 apartamentos".

A corretora desceu para religar a energia elétrica e depois disso "não há nenhuma imagem dela, nem retornando pelo elevador ao apartamento, nem saindo para a rua". A mãe questionou "onde estão essas imagens?" e "Por que elas não existem?".

O que aponta a investigação

De acordo com a Polícia Civil, o crime pode ter ocorrido em um intervalo de aproximadamente oito minutos, período entre o momento em que Daiane aparece nas câmeras e a passagem de outra moradora pelo local, sem notar qualquer movimentação suspeita.

Em entrevista ao g1, o delegado André Luiz disse quem tinha o controle das câmeras de segurança teve um prazo muito curto para cometer o crime porque "ela desce do elevador às 19h e às 19h8min uma moradora aparece e não nota nada".

Em depoimento, o síndico relatou que deixou o condomínio sozinho em uma picape após colocar o corpo na carroceria. Investigadores também apuram um corte de cerca de dois minutos nas imagens do subsolo, justamente no horário do desaparecimento.

A hipótese é de que o assassinato tenha ocorrido ainda na garagem. Para evitar ser filmado, o suspeito teria utilizado as escadas, que não possuíam monitoramento, para transportar o corpo.

A polícia trabalha ainda com a suspeita de que a energia do apartamento tenha sido desligada propositalmente para atrair Daiane até o subsolo. Familiares afirmaram que o imóvel vinha registrando interrupções frequentes no fornecimento desde o início de 2025.

Por volta das 19h daquele dia, a corretora desceu para religar o disjuntor e foi abordada pelo síndico enquanto filmava os relógios de energia com o celular.

Histórico de conflitos

Segundo a investigação, vítima e suspeito mantinham uma relação marcada por desentendimentos. Há ao menos 12 processos envolvendo os dois na Justiça, com acusações como calúnia, difamação e lesão corporal contra Daiane. A corretora também foi denunciada por violação de domicílio.

O Ministério Público chegou a denunciar o síndico por perseguição, apontando condutas reiteradas que teriam ameaçado a integridade física e psicológica da vítima.

Ainda conforme a polícia, ele monitorava a movimentação de Daiane e de hóspedes por meio das câmeras do condomínio e compartilhava imagens com familiares.

Por que o filho foi preso

Embora Cléber tenha afirmado que o filho não participou diretamente do crime, a Polícia Civil sustenta que Maicon pode ter tentado prejudicar a coleta de provas.

Entre os indícios analisados está a compra de um novo celular para o pai, o que poderia dificultar eventual apreensão do aparelho anterior. Ele é investigado por possível auxílio e obstrução da investigação.

A dinâmica completa do homicídio ainda depende dos laudos periciais e da conclusão do inquérito. Até o momento, a polícia afirma que o síndico tinha "meios, modos e motivos" para cometer o crime, mas detalhes como a causa exata da morte e a eventual participação de outras pessoas seguem sob análise.