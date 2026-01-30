Segurança

Violência doméstica 
Notícia

Nos últimos 14 anos, RS teve média de um feminicídio a cada quatro dias

Dados de 2012 a 2025 indicam a dificuldade das forças de segurança de conter este tipo de crime, que vitimou, no período, 1.285 mulheres

Leticia Mendes

