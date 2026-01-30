Segurança

Cachorro Negão
Notícia

MP pede esclarecimentos à Brigada Militar sobre cão baleado por policial e não descarta pedir indenização ao Estado

Trabalho acompanha investigações sobre caso. PM atirou nas patas traseiras do animal durante abordagem em Campo Bom

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS