MP pede esclarecimentos à Brigada Militar sobre cão baleado por policial e não descarta pedir indenização ao Estado

Cão comunitário é baleado por policial militar no RS, e ONG resgatou o animal. Imagens cedidas / Divulgação

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) instaurou, na quarta-feira (28), expediente para acompanhar o caso do cão comunitário atingido por disparos feitos por um policial militar em Campo Bom, no Vale do Sinos.

Conforme o MP, os trabalhos solicitaram informações à Brigada Militar sobre o ocorrido. A BM, por sua vez, informou que foi instaurado um procedimento no âmbito da Corregedoria para investigar e tratar do tema.

A diligência também acompanha a investigação da Polícia Civil e está reunindo provas e notícias veiculadas sobre o caso "com o objetivo de responsabilizar cível e criminalmente o autor do fato", explicou o MP.

De acordo com a promotora de Justiça de Campo Bom Ivanda Grapiglia Valiati, não é descartada a possibilidade de uma ação cível de indenização contra o Estado por dano moral coletivo e dano ambiental.

Como parte do acompanhamento do caso, está agendada para sexta-feira (30) uma reunião do Ministério Público com representantes da ONG Campo Bom pra Cachorro, que resgatou o animal após o episódio, para tratar do assunto.

Relembre o caso

Um policial militar foi flagrado por câmeras de vigilância efetuando disparos de arma de fogo contra um cão em Campo Bom, no Vale do Sinos, em 27 de janeiro. Os tiros causaram ferimentos nas patas traseiras do animal.

O caso ocorreu durante uma abordagem no bairro Barrinha, quando o PM teria pisado na pata do animal antes de atirar.

O cachorro, conhecido como Negão, foi resgatado pela ONG Campo Bom Pra Cachorro e foi internado em uma clínica veterinária.

O episódio foi relatado pela vereadora Kayanne Braga. Segundo ela, a Brigada Militar realizava uma abordagem a moradores na rua, por volta das 20h30min, quando um dos policiais deu um passo para trás e pisou na pata de Negão. O cachorro gritou, mas não teria atacado o PM, que mesmo assim efetuou o disparo.

Em nota, o 32º Batalhão da Brigada Militar alega que o animal "investiu contra a guarnição, ocasionado lesão na perna direita de uma policial, em razão de mordida". "Para cessar a investida do animal, um dos policiais efetuou um disparo com munição não letal", acrescenta.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que determinou a "imediata apuração dos fatos". O caso será conduzido pela Corregedoria-Geral da Brigada Militar.

Nota da Brigada Militar

Nota à Imprensa

Durante abordagem a três indivíduos no bairro Barrinha, em Campo Bom, na noite desta terça-feira (27/01), em razão de resistência ativa e desacato por parte dos abordados, foi necessário o uso moderado e progressivo da força.

Durante a ação, um cão que se encontrava em via pública investiu contra a guarnição, ocasionando lesão na perna direita de uma policial feminina, em razão de mordida. Para cessar a investida do animal, um dos policiais efetuou um disparo com munição não letal.

Os envolvidos foram encaminhados para a realização de exames de lesões corporais e, posteriormente, à Delegacia de Polícia para a formalização da ocorrência.

As circunstâncias da abordagem estão sendo apuradas pela Brigada Militar, a fim de que todos os fatos sejam esclarecidos e não restem dúvidas quanto à atuação policial.

A Brigada Militar reafirma seu compromisso com a segurança da comunidade gaúcha e com a atuação dentro da legalidade, da técnica e do respeito aos direitos humanos e defesa dos animais.

Brigada Militar, a Força da Comunidade

Comunicação Social do 32º BPM

Nota da Secretaria da Segurança Pública

A Secretaria da Segurança Pública determinou à Brigada Militar a imediata apuração dos fatos envolvendo uma abordagem a três indivíduos, na noite desta terça-feira (27), em Campo Bom, onde um cachorro foi baleado por um policial militar.

As circunstâncias da abordagem, a atuação dos PMs no local e a alegação de que durante a abordagem um policial teria sido atacado pelo cão serão objeto de apuração pela Corregedoria-geral da Brigada Militar.