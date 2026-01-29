MP investiga denúncia de eutanásia em animais para liberar espaço em abrigo de SC

MPSC apura denúncia contra o CBEA. Coordenadoria de Comunicação Social do MPSC / Reprodução

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) apura a denúncia de que o Centro de Bem-Estar Animal (CBEA) de Joinville, em Santa Catarina, estaria realizando eutanásia em animais acolhidos somente para "liberar baias". As informações são do g1.

A prefeitura do município informou, nesta quinta-feira (29), que "está fazendo um levantamento detalhado" e que a eutanásia "somente é utilizada como última alternativa".

Em ofício, o promotor Ricardo Paladino solicitou à Secretaria de Meio Ambiente (Sama) um relatório em 15 dias contendo todos os animais eutanasiados pelo CBEA desde outubro de 2023, junto com outras informações.

O que diz a denúncia?

Na denúncia que está sendo apurada pelo MPSC, uma mulher que afirma ter trabalhado no CBEA apontou que "estão sendo realizadas diversas eutanásias em animais que não se enquadram nos critérios recomendados para esse procedimento, com o único objetivo de 'liberar baias', diante da superlotação".

Ao g1, a prefeitura de Joinville informou que todas as 130 vagas do local estão ocupadas, mas que possui contratação e convênio de vagas com ONGs a Associações de Proteção Animal para ampliar o quantitativo.

Caso do cachorro Daniel

A mulher também citou o caso do cachorro Daniel, que teria sido eutanasiado devido a um suposto ato de agressividade que aconteceu há mais de um ano. De acordo com a mulher, o episódio foi motivado por uma abordagem, considerada inadequada, "de uma pessoa desesperada, que entrou em sua baia deitada após ter conseguido dar carinho nele pela grade".

O relato ainda conta que, durante um mês, a mulher esteve diariamente em frente a baia do cachorro, respeitando o tempo dele. Ela ganhou a confiança de Daniel e passou a fazer carinho e entrar no espaço, sem nunca sofrer ataques.

"Daniel nunca tentou morder. Era um animal carente, permitia manipulação completa, deitava no meu colo e chegava a sair da baia comigo para o solário. Tenho provas de tudo isso. Após minha saída, ninguém deu continuidade ao trabalho. Nunca foi contratado adestrador, nem oferecida uma chance real de reabilitação ou adoção. Optou-se pelo caminho mais fácil: eliminar o problema, em vez de agir com ética e responsabilidade", escreveu a mulher.

Em nota, a prefeitura informou que o "atendimento aos animais do Centro de Bem-Estar Animal é realizado sob responsabilidade de veterinários qualificados e com experiência, visando sempre a atenção e o cuidado necessários".

O que o MP solicitou?

Devido aos indícios de realização de eutanásias sem observância dos critérios estabelecidos, o MP solicitou um relatório à Sama com as seguintes informações:

Lista dos animais eutanasiados pelo CBEA/Clinicão desde outubro de 2023;

Ficha completa de atendimento do cachorro Daniel;

Justificativa para a realização da eutanásia no cão.